السوداني وعبد المهدي يؤكدان أهمية الارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي

شفق نيوز / أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وسلفه الأسبق عادل عبد المهدي، يوم الأحد، أهمية الارتقاء بالواقع الاقتصادي والخدمي في البلاد.

جاء ذلك، خلال استقبال السوداني، لعبد المهدي، في مكتبه ببغداد، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء، مناقشة مختلف الأوضاع العامة في البلاد، أبرزها مجالات السياسة والاقتصاد وتوفير الخدمات.

وشدد الجانبان، على ضرورة "إسناد عمل الحكومة وتنفيذ منهاجها الوزاري الذي ينطوي على محاور عدّة، تصب جميعها في تطوير عمل مؤسسات الدولة، وبما يساعد في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق المتطلبات الأساسية لهم".