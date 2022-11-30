السوداني وعبداللهيان يؤكدان دور العراق المحوري في المنطقة

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم الأربعاء، دور العراق المحوري في المنطقة.

جاء ذلك، خلال استقبال السوداني، صباح اليوم، للوزير الإيراني، في مقرّ إقامته بالعاصمة طهران، التي وصلها أمسِ في زيارة رسمية، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، بحث "مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، فضلاً عن تأكيد دور العراق المحوري في المنطقة، وجهوده في تدعيم الأمن وترسيخ الاستقرار فيها".

وشهد اللقاء التباحث في "سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، في إطار التعاون والشراكة البنّاءة بين البلدين الجارين".