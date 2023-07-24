السوداني وطالباني يؤكدان اهمية التوافق بشأن انتخابات كوردستان

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني.

وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع العامة في البلد، بحسب بيان لمكتب السوداني.

كما تم التأكيد وفق البيان، على دعم جميع القوى السياسية لخطوات الحكومة في تنفيذ مقررات برنامجها وأولوياتها الشاملة لجميع العراقيين، فضلاً عن الاحتكام للدستور ليكون هو الأساس في حل الإشكالات على الصعيد الوطني، واعتماد الحوار في حل الخلافات السياسية.

كما شهد اللقاء التأكيد على أهمية التوافق لإكمال الاستحقاقات السياسية، ومنها انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق، بما يعزز التجربة الديمقراطية، والاستقرار السياسي في مختلف أرجاء البلاد.