السوداني وطالباني يبحثان الموضوعات "مشتركة المسؤولية" بعد تعديل قانون الموازنة

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ونائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قباد طالباني، يوم الاثنين، أهمية تصويت مجلس النواب لصالح تعديل قانون الموازنة، بما يوسع من مجالات التعاون المؤسساتي، ويتيح الفرصة لحل العقبات الإدارية المشتركة.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخير استقبل قباد طالباني، وجرى استعراض أبرز الملفات على الصعيد الوطني، وأفضل السبل لتعزيز تنفيذ البرنامج الحكومي، بما يلبي تطلعات المواطنين في جميع أرجاء العراق".

وبحسب البيان، فقد شهد اللقاء "البحث في عدد من المواضيعِ مشتركةِ المسؤوليةِ مع حكومة الإقليم، في ضوء تصويت مجلس النواب لصالح تعديل قانون الموازنة بالأمس، بما يوسع من مجالات التعاون المؤسساتي، ويتيح الفرصة لحل العقبات الإدارية المشتركة".

وأشار السوداني إلى "دعم الحكومة للحوارات الجارية بين القوى السياسية في إقليم كوردستان العراق، وأهمية استكمال تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم، في ضوء نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الأول الماضي"، وفق البيان.