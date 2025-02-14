السوداني وشركة إسبانية يبحثان التعاون مع "التصنيع الحربي" ودعم الحدود بأجهزة مراقبة

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع شركة إسبانية متخصصة بتكنولوجيا المعلومات، يوم الجمعة، توريد أجهزة لمراقبة الحدود، فضلاً عن تأمين لقاء بين الشركة وهيئة التصنيع الحربي العراقية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء، استقبل في مقر إقامته بمدينة ميونيخ، رئيس شركة (Indra) الإسبانية انجل اسكريبانو والوفد المرافق له، وهي شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومعدات المحاكاة والاختبار الآلي، وأنظمة الدفاع الإلكترونية".

وأضاف أن "الشركة استعرضت عملها وتعاقداتها في العراق، حيث تجري حاليا مناقشات مع وزارة الداخلية في ما يتعلق بتوريد أجهزة التحكم ومراقبة أمن الحدود".

وتابع البيان، أن "السوداني، أكد خلال اللقاء أهمية توسيع آليات التعاون مع شركة (Indra)، ووجه بتأمين لقاء لها مع رئيس هيئة التصنيع الحربي للدخول في مشاريع مشتركة، تتضمن نقل التكنولوجيا وبناء القدرات العراقية في مجال الصناعات الحربية".