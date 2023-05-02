السوداني وزيدان يؤكدان على المضيّ بإجراءات استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، يوم الثلاثاء، على المضي بإجراءات استرداد الأموال المنهوبة من الدولة العراقية وتسلم المطلوبين للسلطة القضائية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل رئيس السلطة القضائية فائق زيدان، وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات الأوضاع على المستوى الوطني، وتقدّم الأجهزة الحكومية في تنفيذ البرنامج الخدمي والإصلاحي، وجهودها في مكافحة الفساد، بما ينعكس على التنمية الشاملة.

واكّد السوداني على أهمية إسناد القضاء للجهود الحكومية في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، مشيراً إلى مضيّ الحكومة في إجراءات استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين قانونياً، ومساعدة القضاء العراقي ومساراته القانونية والدستورية.