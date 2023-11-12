السوداني وزيدان يبحثان جهود القضاء لردع المضاربين بالدولار

شفق نيوز / بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء العراقي، فائق زيدان، يوم الأحد، جهود القضاء لمحاسبة المتلاعبين والمضاربين بالعملة الصعبة.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع السوداني وزيدان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، جرى خلاله بحث عدد من الملفات والإجراءات القضائية المتخذة؛ من أجل سيادة القانون وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وناقش الجانبان، أهمية تعزيز الجهود التي يبذلها القضاء العراقي في محاسبة المتلاعبين بقوت الشعب والمضاربين بالعملة الأجنبية؛ بهدف زعزعة السوق والتأثير على الوضع المعيشي للمواطنين، وإرباك الخطط الحكومية في تحقيق الإصلاح الاقتصادي والمالي.