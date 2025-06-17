السوداني وزيدان يبحثان جهود الحكومة القانونية بشأن الخرق الإسرائيلي للأجواء

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، جهود الحكومة القانونية بشأن الخروقات الإسرائيلية للأجواء العراقية.

وذكر مكتبه، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني التقى زيدان، حيث جرى خلال اللقاء استعراض التعاون بين السلطات التنفيذية، والقضائية، والتشريعية، وأهمية توحيد الجهود في هذه المرحلة، خاصةً إزاء ما تمر به المنطقة من أزمات".

وأضاف البيان، أن "اللقاء أكد إدانة الخرق الصهيوني للأجواء العراقية، ودعم جهود الحكومة في اتخاذ المواقف والإجراءات القانونية على الساحة الدولية، وأمام الهيئات الأممية لحفظ حق العراق، ومنع انتهاك السيادة بأي شكل من الأشكال، فضلاً عن إدانة العدوان الصهيوني على إيران، وما يؤدي إليه من زيادة مستويات التوتر إقليمياً".