السوداني وزيدان يبحثان إجراءات قانونية تتعلق بملفات

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان، في عدد من المواضيع ذات العلاقة ببعض الإجراءات القانونية المتخذة في مختلف الملفات.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن اللقاء شهد التباحث والتداول في تعزيز السبل الكفيلة بتدعيم سيادة القانون، وترسيخ الأمن والاستقرار، والسلم المجتمعي، فضلاً عن جهود الأجهزة التنفيذية والقضائية في التنسيق المشترك لمكافحة الجريمة بجميع صورها.