السوداني وزيدان يبحثان استرداد الأموال المنهوبة والهاربين داخل العراق وخارجه

شفق نيوز/ تباحث كل من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، في الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا الفساد المالي والإداري واسترداد الأموال والهاربين داخل البلاد وخارجها.

وقال اعلام القضاء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن المباحثات تركزت على متابعة الاجراءات القانونية المتخذة بقضايا الفساد المالي والاداري واسترداد الاموال والقبض على المتهمين الهاربين داخل العراق وخارجه".