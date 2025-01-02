السوداني وزيدان أول المفصحين عن ذمتيهما المالية في 2025

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس، إفصاح رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى عن ذمَّتيهما الماليَّة، مُبيّنةً أنَّـهما أول المُفصحين العام 2025.

وأشارت الهيئة إلى تلقّي دائرة الوقاية فيها استمارتي الذمَّة الماليَّـة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ليكونا أول المُفصحين عن ذمَّتيهما الماليَّـة للعام الجاري.

من الجدير بالذكر أن المادة- 16 - اولا من قانون الهيئة النافذ رقم 30 لسنة 2011 المعدل حددت الوظائف والمناصب التي يلتزم شاغليها (أصالة أو وكالة )بواجب الإفصاح عن ذممهم المالية.