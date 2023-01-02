السوداني وزيدان أول المفصحين عن الذمة المالية للعام 2023

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، عن إفصاح رئيسي مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، فضلاً عن رئيس الهيئة والملاك المتقدّم فيها عن ذممهم المالية للعام 2023.

وقالت دائرة الوقاية في الهيئة، عبر بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أنَّها تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة برئيس مجلس الوزراء محمد شياع صبار، ليغدو أول المسؤولين المُفصحين عن ذممهم الماليَّة للعام الجاري 2023، مبينة أنها تلقَّت أيضاً استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان خلف.

وفي بيان لاحق قالت الدائرة، إنها تلقت استمارة كشف الذمَّة المالية للعام الجاري الخاصة برئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون زاير أحيمد، ليغدو أول المفصحين عن ذممهم الماليَّة من رؤساء الهيئات المُستقلة.

كما أشارت إلى إفصاح نائب رئيس الهيئة مظهر تركي عبد، وجميع المُديرين العامين فيها عن ذممهم الماليَّة للعام الجاري 2023.

يُشارُ إلى أنَّ المادَّة (16/ أولاً/ ج ، هـ) من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لعام 2011) المُعدَّل، نصَّت على إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم، و رئیس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام)، فضلاً عـن غيـرهم ممَّن يشغل إحـدى الوظائـف والمناصب الرسميَّة، التي تضمَّنتها المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.