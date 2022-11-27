السوداني ورئيس إقليم كوردستان يتفقان على دعم أمن الحدود

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، على أهمية تدعيم الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية مع دول الجوار، وفق المقررات الأخيرة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وشهد اللقاء بحث مستجدات الأوضاع العامة، بمختلف جوانبها الأمنية والسياسية والخدمية على المستوى الوطني.

واستعرض الجانبان عدداً من الملفات المهمة، وأطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن أهداف المنهاج الوزاري الساعية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات في عموم أنحاء العراق.

وأكد السوداني على أهمية معالجة الملفات الأمنية، وتدعيم الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية مع دول الجوار، وفق ما أقره المجلس الوزاري للأمن الوطني في جلسته الأخيرة.