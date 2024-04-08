السوداني ورئيس المفوضية يبحثان جهود وإجراءات الانتخابات التشريعية في كوردستان

شفق نيوز/ ناقش رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، مع رئيس مفوضية الانتخابات، جهود المفوضية وإجراءاتها بشأن الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان، وضرورة تذليل كل المشاكل التي تواجه عمل المفوضية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي عمر أحمد ورئيس الدائرة الانتخابية.

وأضاف المكتب أن "الاجتماع استعرض جهود المفوضية وإجراءاتها بشأن الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان العراق، وضرورة تذليل كل المشاكل التي تواجه عمل المفوضية، والتداول في الآليات القانونية الخاصة بإجراء انتخابات حرة نزيهة تتسم بالشفافية وتحقق تطلعات أبناء شعبنا في إقليم كردستان العراق".

ووقع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في 3 آذار/ مارس الماضي، أمراً إقليمياً حدد فيه موعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، في العاشر من حزيران/ يونيو المقبل.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، يوم 21 شباط/ فبراير 2024، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، تضمنت إلغاء مقاعد "الكوتا"، وأن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكوردستانية.