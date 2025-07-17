السوداني ورشيد يبحثان حل ملف رواتب موظفي اقليم كوردستان

شفق نيوز - بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، قضية حل الخلافات والقضايا العالقة بين بغداد واربيل من بينها رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان.

وذكر بيان صادر عن عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن الأخير استقبل رشيد، وقد عبر الجانبان، في مستهلّ اللقاء، عن تضامنهما مع أسر ضحايا حادث الحريق المؤسف في مدينة الكوت، مع التأكيد على توفير المساعدة الكاملة لهم، والتقصي عن أسباب الحادث الأليم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

وأضاف البيان، أن اللقاء شهد مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وأهمية تعزيز التعاون بين جميع السلطات، وحل المسائل المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق، وفقاً للصيغ الدستورية والقانونية النافذة بشأن تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية، وحل ملف رواتب موظفي الإقليم، فضلاً عن بحث الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر لتكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة أبناء الشعب العراقي.

ووفقا للبيان، فقد تناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث جرت إدانة قصف اسرائيل لمواقع في العاصمة السورية دمشق، بوصفه انتهاكاً خطيراً لسيادة سوريا، مع التأكيد على دعم الجهود الإقليمية والدولية لمنع اتساع الصراع وتجنيب المنطقة تداعيات الحرب، والعمل على إيقاف "العدوان" على قطاع غزة ولبنان، وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع.