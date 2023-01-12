السوداني يستبق مغادرته إلى المانيا برصد 1600 مشروع تنموي متلكّئ

شفق نيوز/ رصد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، 1600 مشروع تنموي "متلكّئ" تراكمت خلال عشر سنوات، وذلك قبيل مغادرته إلى ألمانيا في زيارة رسمية اليوم الخميس.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير ترأس، صباح اليوم، اجتماعاً خُصص لبحث تسريع المشاريع التنموية المتلكئة، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية، وشدّد خلاله على ضرورة تحريك هذه المشاريع ودفعها نحو الإتمام، بما يضمن الحفاظ على الأموال العامة.

وأكد السوداني، وفق البيان، وجوب تجاوز التعطيل الذي تسببه التحقيقات الجارية منذ سنوات بشأن المشاريع المتلكئة، أو تلك التي يشوبها فساد مالي أو إداري، مع أهمية المحافظة على مصلحة الدولة وحفظ المال العام في الوقت نفسه.

وأشار إلى وجود أكثر من 1600 مشروع تنموي متلكّئ تراكمت خلال عشر سنوات، ويتوجب اليوم اتخاذ إجراءات بشأنها، تتطلبها المصلحة العامة وأولوية تقديم الخدمات للمواطنين، مع التزام النزاهة وضمان عدم هدر الأموال أو ضياعها بتقادم المشاريع وتوقفها.

هذا ومن المقرر أن يغادر السوداني اليوم، بغداد متوجها إلى ألمانيا في زيارة تستغرق يومين.