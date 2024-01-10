السوداني: وجود القوات الأمريكية في العراق مزعزع للاستقرار ونريد خروجاً سريعاً لها

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن العراق يريد خروجاً سريعاً ومنظماً لقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، واصفاً وجود تلك القوات بأنه "مزعزع للاستقرار" في ظل التداعيات الإقليمية لحرب غزة.

وقال السوداني لوكالة "رويترز"، إن هناك حاجة لإعادة تنظيم العلاقة بين العراق والقوات الأمريكية حتى لا تكون هدفاً أو مبرراً لأي طرف سواء كان داخلياً أو خارجياً للعبث بالاستقرار في العراق والمنطقة.

وأضاف أن "خروج تلك القوات يجب أن يتم عبر التفاوض".

واكتسبت الدعوات التي أطلقتها منذ فترة طويلة فصائل مسلحة أغلبها شيعية، والعديد منها قريب من إيران، لرحيل قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، زخماً بعد سلسلة من الضربات الأمريكية على فصائل مرتبطة بإيران وتشكل أيضا جزءاً من قوات الأمن العراقية الرسمية.

وأثارت تلك الضربات، التي جاءت رداً على عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على القوات الأمريكية منذ أن شنت إسرائيل حربها على قطاع غزة، مخاوف من أن يصبح العراق مرة أخرى مسرحاً لصراع إقليمي.