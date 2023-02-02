السوداني وبن فرحان يبحثان تفعيل مجلس التنسيق العراقي السعودي

شفق نيوز / شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، على ضرورة أن تنعكس العلاقات مع السعودية بشكل ملموس على واقع البلدين، بأطر تعاون على مختلف المستويات والصعد.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الوزراء، لوزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان والوفد المرافق له، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوطيد التعاون المتبادل في المجالات المختلفة، والتنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية.

وشهد اللقاء، وفقاً للبيان، التأكيد على "تفعيل مجلس التنسيق العراقي السعودي، واللجان المشتركة بين البلدين".

وأشار السوداني، إلى "العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وأهمية أن تنعكس وبشكل ملموس على واقع البلدين، بأطر تعاون على مختلف المستويات والصعد".

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، تطلّع بلاده لـ"فتح آفاق أوسع من التعاون مع العراق، في مجالات عدّة، بما يحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين، ويعزز من مصالح شعبيهما".