السوداني وبن سلمان يؤكدان أهمية التنسيق لوقف الحرب في المنطقة

شفق نيوز– بغداد

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يوم الأربعاء، أهمية التنسيق المشترك بين دول المنطقة لوقف الحرب واللجوء إلى الحلول السلمية للأزمات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن السوداني أجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والتأكيد على أهمية العمل والتنسيق المشترك لإيقاف الحرب وإيجاد الحلول السلمية لجميع الأزمات، بعيداً عن الخيار العسكري الذي يهدد السلم الإقليمي والدولي.

وأكد السوداني حرص العراق على بذل الجهود من أجل إنهاء الحرب لما تتركه من آثار سلبية على أمن شعوب المنطقة، مشدداً على رفض العراق أن يكون منطلقاً لاستهداف أي دولة، كما يرفض في الوقت نفسه استهداف أراضيه.

من جانبه، أشاد بن سلمان بالجهود التي يبذلها العراق ومساعيه مع دول المنطقة لاحتواء تداعيات الحرب ومنع اتساعها، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رفض العراق للحرب التي تستهدف إيران، مشدداً على عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء عليها، كما أعرب عن رفضه للهجمات التي تطال الأراضي العراقية. كما قدم السوداني تعازي العراق بمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من مرافقيه.