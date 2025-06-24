السوداني وبن سلمان يبحثان هاتفياً تطورات المنطقة ويدعوان لضبط النفس

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

ذكر ذلك بيان صدر عن مكتب السوداني ورد إلى وكالة شفق نيوز، مبينا أن الجانبين أكدا خلال الاتصال، ضرورة الحيلولة دون تصاعد الصراعات وتفاقم الأعمال العسكرية، في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستمرار العمليات العسكرية ضد المدنيين في قطاع غزة.

وشدّد الطرفان، بحسب البيان، على أهمية تغليب لغة الحوار وضبط النفس، وعدم التمادي في تجاهل القوانين والقرارات الدولية، داعين الهيئات الدولية والأممية إلى أداء دورها في تهدئة الأوضاع وخفض التوتر.