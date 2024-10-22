السوداني وبن سلمان يبحثان تطورات المنطقة وجهود إنهاء الحرب وعقد قمة إسلامية

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، جملة من الملفات بينها جهود إنهاء الحرب وعقد قمة إسلامية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السوداني بولي العهد السعودي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، والعمل على تنمية الشراكات الثنائية، وتنسيق المواقف من أجل مواجهة التحديات، لما فيه خدمة ومصالح البلدين الشقيقين.

وتناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة، في ظل ما تشهده من تصعيد مستمر، وبذل الجهود من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة على غزة ولبنان، بجانب مناقشة الإعداد لعقد قمة إسلامية بخصوص الأحداث وتداعياتها التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.