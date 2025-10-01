السوداني وبن زايد يبحثان التعاون المشترك في 3 قطاعات

شفق نيوز- أبو ظبي

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، يوم الأربعاء، تنمية التعاون المشترك، لاسيما في قطاعات التجارة والطاقة والنقل.

جاء ذلك خلال لقاء السوداني وبن زايد في العاصمة أبو ظبي، حيث جرى بحث مجمل العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف مجالات الاهتمامات والمصالح المشتركة.

وأشار بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز إلى أن "اللقاء تناول تنمية التعاون المشترك، لاسيما في قطاعات التجارة والطاقة والنقل، وبضمنه تعزيز التعاون في ما يخص طريق التنمية الإستراتيجي في إطار الاتفاق الرباعي الخاص بالطريق وملحقاته بجانب استعراض الأوضاع في المنطقة، وسبل العمل على دعم الاستقرار، ومنع اتساع الصراع وكل أسباب التصعيد".

وأكد السوداني "حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ضمن اتجاه الحكومة في الانفتاح على جميع أشكال الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة".

وبحسب البيان فقد "أبدى بن زايد تقديره لجهود الحكومة العراقية في خطط التنمية والإعمار، وجهودها في تثبيت الاستقرار بالمنطقة ودعمها وتعزيزها لعوامل الأمن الإقليمية والدولية".

ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، إلى أبو ظبي في زيارة عمل رسمية، بحسب ما ذكر مكتبه الإعلامي.

وتحتضن أبو ظبي فعاليات النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية (غلوبال ريل 2025) بمشاركة عدد من الدول العربية بينها العراق.

وعلى هامش المعرض أقيمت جلسة حوارية أمس الثلاثاء استضيف فيها وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، الذي اعتبر خلال حديثه أن مشروع طريق التنمية الحيوي يؤسس إلى اقتصاد غير ريعي قادر على مواجهة تحديات العصر.