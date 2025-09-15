السوداني وبزشكيان يؤكدان اعتماد الدبلوماسية لحل الأزمات وتحقيق الاستقرار

شفق نيوز- الدوحة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، خلال لقائه الرئيس الإيراني في الدوحة، على اعتماد الدبلوماسية لحل الأزمات وتحقيق الاستقرار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني، التقى اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، بزشكيان، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة".

وأضاف أن "اللقاء تناول أبرز التطورات في المنطقة، والتداعيات الخطيرة لاستمرار الكيان المحتل بانتهاكاته وشنّ عدوانه وآخرها على دولة قطر الشقيقة".

وبين المكتب أن السوداني وبزشكيان، أكدتا على "أهمية العمل والتنسيق المشترك بين الدول العربية والإسلامية لخفض التصعيد وضمان عدم توسع دائرة الصراع واعتماد الدبلوماسية لحل الأزمات وفرض الأمن والاستقرار".

ولفت إلى أن "اللقاء شهد مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في مختلف المجالات، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية، بما يُحقق مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما في إطار رؤيتهما المشتركة للمستقبل".

وبدأت، اليوم الأحد، أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية، حيث افتتحت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتضمنت حضور أكثر من خمسين زعيماً عربياً وإسلامياً، بمشاركة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وتأتي القمة بعد أيام قليلة من الهجوم الذي استهدف قيادات حركة حماس، في محاولة لعرقلة جهود الوساطة الدبلوماسية في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية، اليوم، أن الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر يبعث برسالة سلبية ويقتل عن عمد فرص الحلول السلمية في المنطقة.

واقترح السوداني، إصدار موقف عربي وإسلامي موحد يدين الاعتداء على دولة قطر الشقيقة، والتعامل مع أي اعتداء على أي دولة عربية أو إسلامية باعتباره تهديداً لكل دول الكتلتين العربية والإسلامية.