السوداني وبزشكيان يرعيان توقيع حزمة من مذكرات التفاهم في العراق وايران

شفق نيوز/ من المقرر ان يرعى كل من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان توقيع حزمة من مذكرات التفاهم بين العراق وايران بمختلف المجالات.

وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني، أن الأخير سيعقد مباحثات موسعة مع الرئيس الإيراني الذي يرافقه في الزيارة وفد موسّع من وزراء الحكومة الايرانية، ستركز على تطوّرات الأوضاع في المنطقة والأحداث في غزة، فضلاً عن البحث في تعزيز ملفات التعاون الاقتصادي والأمني والتجاري، والشراكة في عدد من قطاعات التنمية.

كما سيرعى الجانبان مراسم التوقيع على حزمة من مذكرات التفاهم في مجال التعاون الضريبي، وفي مجالات الزراعة، والموارد الطبيعية، والاتصالات، والحماية الاجتماعية، والشباب والرياضة، والتربية، والسياحة، والتبادل الثقافي والفني، والتعاون في مجال الآثار، وكذلك في مجال التدريب المهني، وتطوير القوى العاملة الماهرة، والتعاون بين الغرف التجارية.

وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد تلبية لدعوة رسمية وجهها له رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وهذه أول زيارة خارجية يجريها بزشكيان منذ تسنمه منصب رئاسة الجمهورية الاسلامية الإيرانية.