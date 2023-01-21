السوداني وبارزاني يبحثان موازنة 2023 وتأمين الحدود

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، الموازنة العامة لعام 2023، وتأمين الحدود.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني استقبل، رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء البحث في أهم المواضيع والقضايا على الصعيد الوطني، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".

وشهد اللقاء استعراض مسار العمل المشترك في قطاعات القوانين المتعلقة بالنفط والغاز، وقانون الموازنة العامة الاتحادية، فضلاً عن الجهود المبذولة لتأمين الحدود، بحسب البيان.