السوداني وباراك يبحثان دعم استقرار سوريا ومنع أي تصعيد إقليمي جديد

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي (المنتهية ولايته)، محمد شياع السوداني، ومبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، مساء اليوم الأحد، مواصلة دعم استقرار سوريا والحيلولة دون حصول أي تصعيد إقليمي جديد.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى سوريا وجرى خلال اللقاء، بحث السبل العملية التي يمكن للعراق من خلالها مواصلة دعم استقرار سوريا وأمنها وازدهارها وتعافيها الاقتصادي، بما يعزّز في الوقت نفسه استقرار العراق وازدهاره.

واستعرض اللقاء وجهات النظر المتبادلة حول منع أي تصعيد إضافي في المنطقة، ودعم المسار الدبلوماسي لحلّ الخلافات، ووضع المنطقة على مسار من التعاون والنموّ الاقتصادي والاستقرار طويل الأمد.

وشدد باراك على الدور البنّاء والجوهري الذي يمكن للعراق أن يؤديه في تحقيق هذه الأهداف المشتركة.