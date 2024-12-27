السوداني والمشهداني يؤكدان على أهمية دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، خلال لقائه رئيس مجلس النواب، على أهمية احترام إرادة الشعب السوري ودعم جهود استقرار سوريا ووحدة أراضيها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني".

ولفت إلى أن "اللقاء جرى خلاله التأكيد على ضرورة توحيد الخطاب والمواقف، بما يعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، وأهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتكامل في عملهما، بجانب العمل على تشريع القوانين الداعمة لبرامج الحكومة الخاصة بتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين".

وبين أن "اللقاء تناول مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصاً ما يجري في سوريا، وأهمية احترام إرادة شعبها ودعم الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار فيها، وعدم المساس بوحدة أراضيها".