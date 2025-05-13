السوداني والمشهداني يتفقان بشأن "خطاب" القمة ودور عراقي لبناء غزة

شفق نيوز/ اتفق رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، على توحيد الخطاب السياسي تجاه القمة العربية بشكل إيجابي، وفيما تطرق اللقاء إلى دعم القضية الفلسطينية وغزة، أكد السوداني على أن يكون للعراق دور رئيسي في بناء المستشفيات والمدارس في القطاع.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من مستشاريه، بحضور ممثلين عن الكتل السياسية وحضور وزير الدفاع ثابت العباسي.

وبحسب بيان للبرلمان العراقي ورد لوكالة شفق نيوز، فقد بحث الاجتماع التحضيرات للقمة العربية، والاستعدادات لاستقبال الوفود العربية والقضايا المطروحة للنقاش فيها.

وأشار البيان، إلى أن المجتمعين اتفقوا خلال اللقاء على توحيد الخطاب السياسي تجاه القمة العربية بشكل إيجابي، بما يصب في مصلحة العراق العليا ودوره الريادي في المنطقة والعالم العربي.

كما اقترح المجتمعون، وفق البيان، على أن تشكل لجنة عليا من الزعماء والرؤساء والقادة العرب لحسم القضايا العالقة من خلال قمة بغداد وان تكون هذه القمة محفزة لجامعة الدول العربية في لعب دور اكثر فاعلية.

وأضاف البيان، أن السوداني ثمّن دعم مجلس النواب ورئيسه للحكومة وخاصة فيما يتعلق بملف القمة العربية وتسهيل إجراءات انعقادها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء على أن "يتم دعم القضية الفلسطينية وقطاع غزة الذي يتصدى لأكبر عدوان ظالم ومتغطرس في هذه المرحلة، وأن يُتخذ قرار جماعي للمشاركة في إعمارها وان يكون للعراق دور رئيسي في بناء المستشفيات والمدارس فيها، وأن يثبت هذا كأحد مخرجات القمة العربية تحت عنوان (مؤتمر إعمار غزة)".

كما قدم رئيس مجلس الوزراء "الشكر الى الكتل السياسية لمواقفها الايجابية المعلنة من خلال القنوات الرسمية والواجهات الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي الداعمة لانجاح القمة معتبراً نجاحها هو نجاح للجميع".

وتابع البيان، أن المشهداني، أشاد باجراءات تجهيز القمة في ظرف قياسي، مثمناً جهود رئيس الوزراء والوزراء كافة في هذا الاتجاه، مؤكداً ان مجلس النواب وكتله السياسية تدعم هذا المنجز وستشارك في إنجاح القمة العربية.