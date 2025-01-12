السوداني والمشهداني وبارزاني يؤكدون على عدم وجود موقف سياسي من رواتب موظفي كوردستان

شفق نيوز/ أكد ائتلاف إدارة الدولة، يوم الأحد، في اجتماعه الاعتيادي في القصر الحكومي ببغداد بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على عدم وجود موقف سياسي من ملف رواتب موظفي كوردستان سوى القضايا الفنية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ائتلاف إدارة الدولة، عقد في القصر الحكومي، اليوم الأحد، اجتماعه الاعتيادي بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وبحضور رئيس إقليم كوردستان العراق نيجرفان بارزاني، لمناقشة القضايا الأساسية ذات العلاقة بحياة المواطنين".

وتابع المكتب: "في مستهلّ الاجتماع أكد الائتلاف على أن هذا العام هو آخر سنة من الدورة البرلمانية والحكومية، ما يستدعي أن تكون جميع الأطراف والقوى الوطنية على درجة عالية من الحرص بتنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في البرنامج الحكومي في مختلف جوانبه، وبما يدعم الاستقرار، ومضي الأجهزة التنفيذية في استكمال مهامها على مختلف الصعد والملفات الاقتصادية والتنموية والخدمية والأمنية".

وكشف الائتلاف، بحسب البيان، عن دعمه لـ" حزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تتبناها الحكومة، والتي من شأنها حفظ الاستقرار المالي والاقتصادي"، مؤكداً "عدم وجود موقف سياسي من ملف رواتب الموظفين في إقليم كوردستان العراق، سوى القضايا الفنية التي بالإمكان التوصل إلى صيغ حل بشأنها عبر الحوار والتفاهم، البعيد عن منصّات التصعيد الإعلامي".

ودعا الائتلاف إلى "استمرار العراق بنهجه الثابت والمبدئي في التعامل مع التحديات والأحداث الإقليمية والدولية، وبما يحفظ مصلحة العراق، ويجنبه الصراعات والأزمات، كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع في سوريا، واستعداد العراق لدعم الشعب السوري الشقيق، مع متابعة التحولات السياسية، على طريق تبلور المواقف، خصوصاً الموقف الواضح من الإرهاب".

وعبر ائتلاف إدارة الدولة عن إدانته لـ"الاعتداءات الصهيونية المرتكبة في غزّة، وأي اعتداء آخر على دول المنطقة، مثمناً الزيارات الرسمية التي أجراها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة، التي أسهمت في تجسيد موقف العراق بالتعاطي بحكمة مع تطورات الصراعات والحروب في المنطقة، وما يتزامن معها من مآسٍ إنسانية واقتصادية".