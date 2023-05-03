السوداني والمالكي يؤكدان على الإسراع بإقرار الموازنة والحفاظ على 3 "مكتسبات"

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الأربعاء، اهمية الإسراع بإقرار مشروع قانون الموازنة العامة.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاخير التقى المالكي وتناول اللقاء أبرز التطورات في الشأن السياسي، والعمل الحكومي المستمر في تنفيذ المفردات الأساسية، التي تضمنها المنهاج الحكومي، وسبل تطبيقها، والتأكيد على الإسراع بإقرار قانون الموازنة العامة؛ ليتسنى للحكومة تنفيذ خططها التنموية والخدمية التي تصبّ في صالح المواطنين".

وشدَّد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تضافر جهود جميع القوى السياسية؛ من أجل إسناد الحكومة في عملها التنفيذي، الذي تستهدف من خلاله توفير الخدمات الأساسية ورفع المستوى المعيشي للمواطنين".

من جانبه أكد المالكي خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه، على "اهمية توحيد الجهود من اجل تجاوز التحديات والصعوبات والحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية والامنية ، والاسراع في اقرار الموازنة الاتحادية وتحقيق تطلعات الشعب العراقي وتلبية مطالبه العاجلة ".