السوداني والمالكي يؤكدان على الإسراع بإقرار الموازنة

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الاثنين، على ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة لتمكين الحكومة من تنفيذ برامجها.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير التقى بالمالكي وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل الشؤون العامّة في البلد، ومستجدّات الأوضاع السياسية والأمنية، وتأكيد دعم الحكومة في خطواتها التنفيذية على مختلف الأصعدة.

وأكد الجانبان على ضرورة إسراع مجلس النواب بإقرار الموازنة العامة من أجل تمكين الحكومة في تنفيذ البرامج والخطط الخاصة بتوفير الاحتياجات الأساسية، فضلاً عن استكمال متطلبات تنمية القطاعات الأساسية التي وضعتها الحكومة على رأس أولوياتها، والمتعلّقة بالجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتنموية.