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السوداني والمالكي يبحثان اوضاع العراق ويؤكدان على أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها

Category: سیاسة

Date: 2022-11-20T12:50:13+0000
السوداني والمالكي يبحثان اوضاع العراق ويؤكدان على أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، يوم الأحد، مجمل الأوضاع العامة في البلاد، في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها المالكي الى السوداني بحسب بيان لمكتب الأخير ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد اللقاء التأكيد على "أهمية دعم الحكومة، في تنفيذ برنامجها الوزاري، والبحث عن آليات جديدة من شأنها أن ترتقي بالأداء الحكومي وتطوير سياسات الحكومة في محاربة الفساد وتفعيل محركات الاقتصاد؛ بغية دعم المواطن وإنصاف الفئات الهشة في المجتمع".

كما استقبل السوداني رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، وناقشا الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على أهمية دعم الحكومة الحالية من قبل الفعاليات السياسية والاجتماعية؛ للقيام بواجبها الوطني في تلبية حاجات المواطنين وتصحيح الكثير من المسارات الخاطئة، نحو محاربة الفساد وتطوير الأداء المؤسساتي، بحسب بيان لمكتب السوداني.

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