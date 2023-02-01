السوداني والعبادي يبحثان "حلولاً ناجعة" للسيطرة على أسعار الدولار

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، يوم الأربعاء، إيجاد "حلول ناجعة" للسيطرة على أسعار الدولار في الأسواق المحلية.

يأتي ذلك في وقت تسجل فيه اسعار صرف الدولار قفزات مستمرة اقتربت من 170 الف دينار لكل 100 دولار، في وقت لم تفلح به الإجراءات الحكومية التي اتخذها السوداني في إيقاف الصعود الكبير بسعر صرف الدولار.

وذكر بيان لمكتب العبادي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاخير استقبل في مكتبه اليوم الأربعاء، السوداني وجرى خلال اللقاء مناقشة مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، وخطط الحكومة لخدمة المواطنين وتنفيذ برنامجها الحكومي، وتذليل العقبات والصعوبات التي تقف أمامها، وإيجاد الحلول الناجعة للسيطرة على أسعار الدولار في الأسواق المحلية، ودعم الطبقات الفقيرة في البلد".

كما جرى بحسب البيان، "التأكيد على أهمية توحيد الكلمة للمضي قدماً في إعمار وبناء البلد، والاصلاح في مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد، ودعم جهود رئيس الوزراء في تنفيذ برنامجه".

وفقدت العملة العراقية نحو 10% من قيمتها، بعد إجراءات تتعلق بفرض قواعد امتثال على تعاملات البنك المركزي العراقي مع تجار العملة في ما يتعلق بالدولار الأمريكي.