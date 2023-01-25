السوداني والضاري يؤكدان على دعم الأمن والاستقرار الداخلي

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والأمين العام لحزب المشروع الوطني العراقي جمال الضاري، يوم الأربعاء، على أهمية تدعيم الأمن والاستقرار الداخلي.

وقال مكتب السوداني في بيانصدر صباح اليوم، وورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل، مساء أمس، الضاري، وبحث معه آخر مستجدات الساحة الوطنية على الصُعد السياسية والخدمية العامة.

وبحسب البيان فقد جرى التأكيد على أهمية تدعيم الأمن والاستقرار الداخلي، وتلبية احتياجات المواطنين الخدمية في مختلف المجالات، بما يلبي طموحاتهم.

وكان الضاري قد زار في وقت سابق، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وأكدا خلال اللقاء دعمهما لرئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني لتنفيذ المنهاج الوزاري، وحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.