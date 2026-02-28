السوداني والشرع يناقشان ضرورة تكثيف الجهود لتجنب استمرار استخدام القوة العسكرية

شفق نيوز- بغداد

ناقش رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء السبت، مع الرئيس السوري أحمد الشرع ضرورة تكثيف الجهود لتجنب استمرار استخدام القوة العسكرية، والاتجاه نحو الحوار والتفاهم من أجل حل الأزمة، بما يضمن أمن المنطقة ويحمي شعوبها.

حيث تلقى السوداني اتصالاً هاتفياً من الشرع، جرى خلاله بحث الأوضاع العامة في المنطقة وتداعياتها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد وكالة شفق نيوز، أن "الجانبين ناقشا ضرورة تكثيف الجهود لتجنب استمرار استخدام القوة العسكرية، والاتجاه نحو الحوار والتفاهم من أجل حل الأزمة، بما يضمن أمن المنطقة ويحمي شعوبها".

كما أكد الطرفان وفق البيان، "أهمية اضطلاع الدول الكبرى والمنظمات الدولية بمسؤولياتها في تعزيز احترام القوانين الدولية وترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي".

وأشار البيان إلى أن "الاتصال يأتي في إطار المشاورات المستمرة بشأن التطورات الإقليمية، والتأكيد على اعتماد الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات".

وكان السوداني، بحث في وقت سابق اليوم السبت، في اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، تطورات الأوضاع الأمنية الراهنة.