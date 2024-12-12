السوداني والسيسي يؤكدان هاتفياً على وقف إطلاق النار بغزة

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون عراقيل.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من السوداني بحثا خلاله عدداً من القضايا الإقليمية الهامة، وأكدا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مع التأكيد على أهمية إنفاذ المساعدات الإنسانية دون شروط أو عراقيل.

وشدد السوداني والسيسي على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 لضمان الاستقرار في المنطقة.

وحذرا من تداعيات استمرار وتصعيد الصراع في المنطقة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها.

وتوافق الطرفان على ضرورة استمرار التواصل بينهما لمتابعة المواضيع كافة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأوضاع في سوريا وسبل استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.