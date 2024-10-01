السوداني والسيسي يدعوان الدول الكبرى لوضع حد لـ"الإجرام الصهيوني"

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، الدول الكبرى لوضع حد لـ"الإجرام الصهيوني"، وشددا على تنسيق الجهود لإيصال المساعدات الى الشعبين اللبناني والفلسطيني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه السوداني بالسيسي بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز.

وتناول الاتصال أبرز الملفات في المنطقة، والتداعيات التي تسبب بها العدوان الصهيوني على لبنان الشقيق، بجانب حربه التي يشنها منذ نحو سنة على قطاع غزة والضفة الغربية، وما يتعرض له المدنيون هناك من مجازر وحشية.

وأكد الرئيسان ضرورة أن تتحمل الدول الكبرى والمنظمات والمؤسسات الدولية مسؤولياتها لوضع حدٍّ للإجرام الصهيوني الذي خرق القوانين والشرائع الإنسانية، وأهمية تنسيق الجهود العربية والإسلامية من أجل وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة للأشقاء في لبنان وفلسطين.