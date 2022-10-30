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السوداني والسفير الإيراني يؤكدان أهمية الشراكة والعمل الثنائي بين البلدين

Category: سیاسة

Date: 2022-10-30T08:22:32+0000
السوداني والسفير الإيراني يؤكدان أهمية الشراكة والعمل الثنائي بين البلدين

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، سفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق.

ونقل السفير الى السوداني تهنئة القيادة الإيرانية بمناسبة تسلمه مهامه، ونيل حكومته الثقة في مجلس النواب، وفقا لبيان صادر عن الحكومة العراقية.

وشهد اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعضيدها وتنمية التعاون المتبادل على مختلف الصعد والمجالات.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، عن إدانته للاعتداء الإرهابي الأخير الذي شهدته مدينة شيراز، مؤكداً تضامن العراق حكومة وشعباً مع الضحايا.

كما جرى التأكيد على أهمية الشراكة والعمل الثنائي بين العراق وإيران، من أجل تعزيز التنمية المستدامة لمصلحة الشعبين الصديقين، والعمل على ترسيخ الاستقرار لعموم شعوب المنطقة.

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