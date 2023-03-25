السوداني والسفير البريطاني يؤكدان على مواصلة التعاون ودعم جهود الإصلاح والتنمية

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والسفير البريطاني لدى العراق مارك براسيون ريتشاردسون، يوم السبت، على مواصلة التعاون ودعم الحكومة العراقية في الإصلاح والتنمية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل اليوم في بغداد سفير المملكة المتحدة لدى العراق مارك براسيون ريتشاردسون، وجرى خلال اللقاء التباحث بشأن عدد من القضايا والملفّات، وسبل تعزيز التعاون الثنائي المتبادل بين البلدين وتنميته في مختلف المجالات والقطاعات.

وشهد اللقاء التأكيد على مواصلة التعاون البنّاء، ودعم جهود الحكومة العراقية في الإصلاح والتنمية والأمن، وفتح مسارات جديدة لتطوير مستوى العلاقات بين البلدين، وعلى مختلف الصعد.