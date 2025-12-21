السوداني والرئيس الباكستاني يبحثان العمالة الأجنبية وتبادل السجناء والمطلوبين

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، والرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، مساء اليوم الأحد، العمالة الباكستانية وتبادل السجناء والعمل على اتفاقية تبادل المطلوبين، إلى جانب التعاون في مجال النفط ومشتقاته.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن الأخير استقبل الرئيس الباكستاني، وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، واهمية الارتقاء بواقع التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن بحث قضايا العمالة الباكستانية في العراق وتبادل السجناء، والعمل على اتفاقية تبادل المطلوبين.

وأشار السوداني إلى العلاقات التاريخية بين العراق وباكستان على المستويين الرسمي والشعبي، معرباً عن شكره لباكستان على مواقفها المبدئية تجاه القضايا الإسلامية والعربية، وخصوصاً القضية الفلسطينية والحرب ضد قطاع غزة.

وأكد أن العراق يتشرف باستقبال الزائرين من مختلف بلدان العالم، كونه موطناً للاديان والمكونات، مشيراً إلى الحاجة والتنسيق في مسألة السياحة الدينية.

وأبدى السوداني استعداد العراق للتعاون في مجال النفط ومشتقاته، وقدم الشكر لباكستان لجهودها في مجال التدريب العسكري وتبادل الخبرات، والتعاون بين هيئة التصنيع الحربي، ووزارة الإنتاج الدفاعي الباكستاني لغرض نقل تكنولوجيا التصنيع العسكري وتصنيع المستلزمات العسكرية.

من جانبه أشاد زرداري بالعراق كدولة تاريخية وحضارية، وأكد حرصه على زيارة بغداد، تأتي اعتزازاً وإيماناً بأهمية العراق في العالم الإسلامي والشرق أوسطي.

وقدم الرئيس الباكساني التهنئة للسوداني للنجاح بإجراء الانتخابات بصورة مميزة وبمشاركة واسعة، وأشار إلى أهمية بروز دور العراق المحوري، واستعادة مكانته، وبما يساعد على تحقيق الاستقرار والتوازن، معرباً عن استعداد بلاده للتعاون مع العراق في شتى المجالات التي يحتاجها، وتنمية الجوانب التي يجري التعاون فيها حالياً، وفق البيان.