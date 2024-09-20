السوداني والخزعلي يبحثان الاستحقاقات التشريعية والتنفيذية

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مع الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي الأوضاع السياسية في المشهد العراقي.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "جرى خلال اللقاء التباحث في مختلف جوانب الأوضاع الراهنة على الساحة السياسية الوطنية، وأبرز الاستحقاقات التشريعية والتنفيذية، خاصة ما يتعلق بالبرنامج الحكومي وأهمية استكمال تنفيذ خطواته العملية، والمضي في مشاريع البنى التحتية والستراتيجية التي بدأ المواطن العراقي يتلمس نتائجها".

وأشار السوداني الى "ثقته الكبيرة في دعم القوى السياسية الوطنية لخطوات الحكومة، وخاصة في ما يتعلق بالملفات الرئيسية في مجال الاقتصاد والسياسة والخدمات، وكل مفردات وأولويات البرنامج الحكومي، المعبر عن احتياجات العراقيين وضروراتهم".