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السوداني والحلبوسي يؤكدان دعم جهود مكافحة الفساد وتلبية الاحتياجات المعيشية المهمة

Category: سیاسة

Date: 2022-11-08T09:48:49+0000
السوداني والحلبوسي يؤكدان دعم جهود مكافحة الفساد وتلبية الاحتياجات المعيشية المهمة

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النوّاب محمد الحلبوسي. 

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بأن الحلبوسي في مستهل اللقاء، قد التهنئة بمناسبة مباشرة السوداني مهامه ونيل ثقة مجلس النواب.

وعقد الجانبان اجتماعاً بحثا فيه مجمل الأوضاع العامة، وعددا من الملفات السياسية والخدمية والتشريعية التي تهم الشأن العام، وفقا للبيان.

وذكر البيان أن الاجتماع شهد تأكيداً متبادلاً على أهمية التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتفعيل الدور الرقابي، من أجل دعم جهود مكافحة الفساد، وتلبية الاحتياجات المهمة للجانب المعاشي للمواطنين.

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