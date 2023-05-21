السوداني والحلبوسي يبحثان الاسراع بإقرار الموازنة

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، مع رئيس مجلس النوّاب محمد ريكان الحلبوسي، التطورات في البلاد، يتقدمها ملف الموازنة الاتحادية.

وذكر بيان لمكتب السوداني، أن اللقاء شهد مناقشة الأوضاع العامّة في البلاد، وأبرز الملفّات التي تعمل عليها الحكومة بشكل متوازٍ في إطار برنامجها وأولوياته، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين في توفير أفضل الخدمات وتحسين المستوى الاقتصادي.

وتناول اللقاء مشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية المعروض أمام مجلس النوّاب وأهمية سرعة إقراره، لتلبية متطلبات البرنامج الحكومي في معالجة ملفّات البطالة والخدمات والفقر والإصلاح الاقتصادي والحدّ من الفساد المالي والإداري.