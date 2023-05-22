السوداني والحكيم يؤكدان أهمية إقرار البرلمان لقانون الموازنة

شفق نيوز / أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس تيار الحكمة عمّار الحكيم، يوم الاثنين، أهمية إقرار مشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية المعروض على مجلس النوّاب.

جاء ذلك خلال استقبال السوداني، للحكيم، في مكتبه ببغداد، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، شهد اللقاء استعراض مختلف الأوضاع العامّة على المستوى الوطني، والجوانب الأمنية والاقتصادية، وسير تنفيذ الخطط الحكومية وفقاً للمنهاج الوزاري، والتقدم الحاصل في تلبية متطلبات وأولويات احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات.

وأكد الجانبان، أهمية "إقرار مشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية المعروض على مجلس النوّاب، وضرورة الشروع بما ورد فيه من برامج وخطط تنموية تتصدى لأبرز الملفات التي تشكل أولويةً في حياة المواطنين، وسبل دعم الحكومة والأجهزة التنفيذية بما ينعكس إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام".