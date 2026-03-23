السوداني: واشنطن تقصف الحشد ونتعرض لانتهاكات أميركية- إيرانية

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وإيران تنتهكان الأجواء العراقية باستمرار، فيما أشار إلى أن واشنطن تقف وراء قصف قوات الحشد الشعبي في البلاد.

وقال السوداني، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن "لا خطر على العراق من حرب داخلية أو عودة الإرهاب، هناك فقط خلايا محدودة تتم ملاحقتها، لكن المشكلة الآن هي انتهاك الأجواء من قبل الطيران الأميركي والصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية". لافتا إلى أن "الولايات المتحدة ضربت قوات الحشد الشعبي مما أدى إلى شهداء وجرحى وهذا أمر مدان بشدة"، وفق قوله.

وأضاف أن "إسرائيل تشعل الحروب وتسبب المآسي وتتجاوز القانون الدولي، والعراق يتابع بقلق بالغ التصعيد الجاري وهو يقع في قلب منطقة تتشابك فيها المصالح الدولية والإقليمية".

وأشار السوداني، بصفته القائد العام للقوات المسلحة في العراق، إلى أن "بغداد تريد تجنب الانجرار إلى أي صراع ولن يكون البلد ساحة لتصفية الحسابات بين القوى المختلفة".

ونبه إلى أن "الحكومة العراقية تعمل على تعزيز الاستقرار الداخلي وفي الوقت نفسه تؤدي دوراً دبلوماسياً لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة"، مردفاً: "لدينا علاقات جيدة مع إيران والولايات المتحدة وهذا ما يجعلنا قادرين على لعب دور الوسيط".