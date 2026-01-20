السوداني واحمد الشرع يبحثان تأمين الحدود وملاحقة داعش

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم الثلاثاء، ملف تأمين الحدود والقضاء على تنظيم "داعش".

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني ورد وكالة شفق نيوز، إن الأخير "تلقى اتصالاً هاتفياً من الشرع، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع الجارية في سوريا، والتحديات الأمنية التي تواجهها".

وأكد السوداني، وفقاً للبيان، "حرص العراق على حفظ أمن سوريا واستقرارها"، مشدداً على "أهمية اعتماد الحوار في حل الأزمات، وضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية عليها".

ونقل البيان عن الشرع تأكيده "حرص بلاده على أمن الحدود المشتركة بين البلدين، مشيداً بجهود الحكومة العراقية وإجراءاتها في هذا الشأن".

وأشار الشرع، وفقاً للبيان، إلى "تعزيز التنسيق الثنائي بين العراق وسوريا، ولا سيّما في المجال الأمني لحماية الحدود وملاحقة بقايا فلول داعش الارهابي، إلى جانب تنسيق الجهود لفتح المعابر الحدودية بين البلدين".

ومساء اليوم الثلاثاء، أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مجموعة من التوجيهات العسكرية في ظل الأحداث المتسارعة في الجانب السوري، تضمنت التوجيه بالتعامل بحزم مع أي محاولة للإضرار بالأمن على الحدود المشتركة، وبمتابعة جميع احتياجات قوات حرس إقليم كوردستان وتقديم الدعم الكامل لها.

جاء ذلك خلال ترؤس السوداني، اجتماعاً أمنياً طارئاً بحضور وزير الخارجية، وضم؛ القادة العسكريين والأمنيين، وممثلية إقليم كوردستان العراق في بغداد، ورئيس أركان حرس إقليم كوردستان (البيشمركة)، لمناقشة الأحداث المتسارعة على الجانب السوري والتحديات التي تواجهها المنطقة.

وأكد السوداني بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز أن "الحدود الدولية خاصة مع الجارة سوريا محصنة بالكامل مع القدرة العالية لقواتنا لمنع أي محاولة تسلل إلى الأراضي العراقية".