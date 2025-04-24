السوداني: هدفنا تلبية احتياجات السوق العراقية وإيقاف الاستيراد من الخارج

شفق نيوز/ صرّح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بأن من ضمن أهداف حكومته تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتلبية حاجة السوق العراقية من الإنتاج المحلي، وإيقاف الاستيراد من الخارج.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال تدشينه الأعمال التنفيذية، عبر دائرة تلفزيونية، لستة مشاريع صناعية في محافظة المثنى، بكلفة مالية كلية تبلغ (ملياراً و171) مليون دولار.

وقال في كلمته المتلفزة، إن القطاع الخاص الشريك الحقيقي مع الدولة للقيام بمختلف الواجبات للقيام بمختلف الواجبات والاستحقاقات التنموية والخدمية للمواطنين، مردفا بالقول: لدينا ثقة كبيرة في رجال الأعمال في هذا المجال، ومع ما تقدمه الحكومة من تسهيلات.

وأضاف أن "هدفنا تلبية احتياجات السوق المحلية، وايقاف الاستيراد من الخارج"، مؤكدا على ضرورة تلبية حاجة السوق المحلية سواء للمشاريع الحكومية من وزارات ومحافظات أو غيرها".

وتابع السوداني القول إن "العراق يشهد اليوم ورشة عمل واضحة لتنفيذ مشاريع خدمية وعمرانية الأمر الذي يتطلب المزيد من مختلف من المواد لتلبية احتياجات هذه السوق بعيدا عن الاستيراد".