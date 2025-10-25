السوداني: خطتنا ستوفر قرابة 10 مليارات دولار بإيقاف استيراد البنزين والمشتقات النفطية

شفق نيوز - البصرة

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن حكومته وضعت خطة يتوفر قرابة 10 مليارات دولار لخزينة الدولة من خلال إيقاف استيراد البنزين والمشتقات النفطية بعد تحقيق الاكتفاء في إنتاجها داخل العراق.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح مشروع وحدة التكسير بالعامل المساعد/FCC الستراتيجي في مصفى الشعيبة بمحافظة البصرة، بطاقة 107 آلاف برميل يوميا.

وقال السوداني في كلمته، إن المشروع، مع دخوله الى الخدمة، يعد حدثاً مفصلياً في تاريخ الصناعة النفطية العراقية، ويحق للجميع ان يفتخر بإنجازه.

وأضاف أن البرنامج الحكومي أفرد مساحة مهمة لتوسعة قدرات العراق على تصفية النفط الخام، وإنتاج المشتقات النفطية وتصديرها.

كما أكد السوداني أنه "وضعنا هدفاً معلناً وهو تحويل 40% من كميات النفط التي يصدّرها العراق الى منتجات عالية القيمة بحلول عام 2030، قد حققنا مانسبته 35% ضمن مسار إنجاز هذا الهدف".

وتابع بالقول إن: خطتنا ستوفر 4 مليارات دولار، كانت تخصص لاستيراد الغاز، و6 تريليون دينار، كانت تصرف لاستيراد المشتقات النفطية، مشيرا إلى أن طيلة عقدين من الزمن وحكومات متعاقبة، لم تلتفت ولم تخطط بشكل علمي ومسؤول للارتقاء بقطاع تصفية المشتقات النفطية.

ونوه السوداني الى أن المشروع هو ثمرة تعاون عراقي مع شركة هيونداي و وكالة جايكا اليابانية، معتبرا أن مصفاة الفاو الاستثماري سعة 300 الف برميل يومياً، سيدخل العمل قريباً جداً.

ونبه رئيس مجلس الوزراء الى أنه تم تنفيذ هذا المشروع وفق أحدث التكنولوجيا الصديقة للبيئة وبمواصفات ( يورو 5 ).