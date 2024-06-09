السوداني: نهدف لتحويل 40% من صادرات العراق النفطية لمشتقات ومنتجات تكريرية

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، أن حكومته التي يرأسها تهدف الى تحويل ما لا يقل عن 40 بالمئة من صادرات العراق النفطية لمشتقات ومنتجات تكريرية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، رئيس مجلس إدارة شركات الهلال حميد جعفر، والوفد المرافق له، بحسب ما أعلنته الحكومة العراقية في بيان.

ونقل البيان عن السوداني قوله، إن "الحكومة وفرت البيئة الاستثمارية الآمنة، والتسهيلات المالية والمصرفية الجاذبة للشركات ذات الخبرة، بما يفتح الآفاق أمام تعاون مستمر، ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي و يخلق فرص العمل، ويعظم موارد العراق من ثروته النفطية، في ظل هدف تحويل 40% على الأقلّ، من صادرات العراق النفطية إلى مشتقات ومنتجات تكريرية، فضلاً عن استثمار الغاز".