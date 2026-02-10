السوداني: نقل سجناء داعش من سوريا جاء بقرار عراقي

شفق نيوز - بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إن نقل سجناء داعش تنظيم داعش من سوريا الى البلاد "جاء بقرار عراقي للحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي والدولي"، داعيا الدول المعنية الى التعاون بهذا الملف وأخذ رعاياهم من السجناء الإرهابيين.

جاء ذلك لقائه سفيرالأردن لدى العراق ماهر سالم الطراونة. وجرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائيّة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الثلاثي بين العراق والأردن ومصر، لما له من أثر إيجابي في تعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

كما ادان السوداني قرارات حكومة اسرائيل بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية والمس بمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان، مؤكدا ان هذه الإجراءات تعد انتهاكا للقانون الدولي.

من جهته عبر السفير عن شكر بلاده للعراق على دوره في حفظ أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون بملف نقل سجناء داعش الإرهابيين وتعزيز إجراءات ارساء الامن والاستقرار الاقليمي.